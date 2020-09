Dal Cotugno | «L’ospedale è diventato quasi tutto Covid Bisogna frenare i contagi familiari»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 29 settembre 2020) Iin Campania continuano a preoccupare. Ieri sono stati300. Su Repubblica Napoli le parole del primario infettivologo del, Rodolfo Punzi. «L’ospedale è, solo 3 reparti sono rimasti per la cura delle comuni patologie infettive. In ricovero ordinario abbiamo 100 ricoverati, di cui 16 nel reparto di Subintensiva diretto da Giuseppe Fiorentino, 8 in Rianimazione. Da sabato e fino a ieri abbiamo accolto 10 nuovi pazienti. Di questi un anziano è peggiorato e un giovane obeso è in Terapia subintensiva. Tutti con polmonite e alcuni in insufficienza respiratoria grave». Punzi punta il dito suiche avvengono all’interno delle famiglie. «Il tasto dolente ...