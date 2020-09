Can Yaman e quel like “sospetto” ad una concorrente del GF Vip: interessato a lei o al reality? (Di martedì 29 settembre 2020) E’ bastato un “like di troppo” da parte di Can Yaman ad un concorrente del Grande Fratello Vip per scatenare le teorie dei più fantasiosi di Internet. L’attore amatissimo protagonista di DayDreamer nelle passate ore avrebbe messo un cuoricino di apprezzamento ad una foto di Elisabetta Gregoraci, ed i fan di entrambi i personaggi noti... L'articolo Can Yaman e quel like “sospetto” ad una concorrente del GF Vip: interessato a lei o al reality? proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 29 settembre 2020) E’ bastato un “di troppo” da parte di Canad undel Grande Fratello Vip per scatenare le teorie dei più fantasiosi di Internet. L’attore amatissimo protagonista di DayDreamer nelle passate ore avrebbe messo un cuoricino di apprezzamento ad una foto di Elisabetta Gregoraci, ed i fan di entrambi i personaggi noti... L'articolo Can“sospetto” ad unadel GF Vip:a lei o al? proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Ultime Notizie dalla rete : Can Yaman Can Yaman: like ad Elisabetta Gregoracci al Grande Fratello (FOTO) Novella 2000 Can Yaman arriva in Italia. Le fan in rivolta per non far cancellare la serie

#SaveBayYanlis è con questo l'hashtag che le fan italiane e internazionali stanno dimostrando il loro disappunto sulla decisione di sospendere il Dizi turco interpretato da Can Yaman e Özge Gürel che ...

Ilker Bilgi manager di Can Yaman pubblica le sue foto di Roma su Instagram Stories

Un nuovo indizio per l’arrivo di Can Yaman in Italia: Ilker Bilgi ri-pubblica su Instagram Stories le foto dello scorso anno a Roma prese dalla sua pagina Fans spagnola con una richiesta. Che sia stat ...

