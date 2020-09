Xbox Series X ha un SSD con circa 800 GB utilizzabili

Leggi su eurogamer

(Di lunedì 28 settembre 2020) La mancanza di spazio ha rappresentato da sempre un bel problema per i giocatori console, specialmente via via che col passare delle generazioni i giochi diventano sempre più esosi in termini di spazio.La nuovaX prova a risolvere tale problema, proponendo ai giocatori una scheda SSD da 1 TB, che però si riducono a "soli" 800 GB in quanto la piattaforma ha bisogno di dedicare 200 GB per i file di sistema. Se non avete paura di spendere però potrete fare vostra una seconda SSD per espandere la memoria diX (parliamo di un altro TB) al costo però di 220 dollari. Alla luce di questi dettagli, saranno certamente in molti a chiedersi quanti dei 512 GB a disposizione diX saranno occupati dai file di sistema della console.