(Di lunedì 28 settembre 2020) China Top 500 Enterprise – La Cina ha pubblicatogiornata odierna l’elenco delle migliori 500 società cinesi del 2020, che ha messo in mostra migliori performance e maggiori spesesezione ricerca e sviluppo (R&D) da parte delle aziende. Come riportato da China Daily, il nuovo elenco, pubblicato congiuntamente dalla China Enterprise Confederation e … L'articolotop 50“China Top 500 Enterprise” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

MarisciaFox : RT @passione_inter: Inter, Suning vola! Fatturato da record nel 2020: è nella top 50 delle aziende cinesi - - spalletters : RT @passione_inter: Inter, Suning vola! Fatturato da record nel 2020: è nella top 50 delle aziende cinesi - - sportli26181512 : #Finanza #Notizie Suning nella top 50 della “China Top 500 Enterprise”: China Top 500 Enterprise – La Cina ha pubbl… - RobertoStefane7 : RT @passione_inter: Inter, Suning vola! Fatturato da record nel 2020: è nella top 50 delle aziende cinesi - - MicheleRovito : RT @passione_inter: Inter, Suning vola! Fatturato da record nel 2020: è nella top 50 delle aziende cinesi - -

Ultime Notizie dalla rete : Suning nella

passioneinter.com

La società proprietaria dell'Inter tra le prime 50 con un fatturato di 8 miliardi di euro: per Suning anche il premio “Internet Retail No. 1”.Suning Holding Group è tra le migliori 50 aziende cinesi del 2020, assieme ad altri big come Huawei, Ali e Lenovo. Un fatturato da 664,259 miliardi di yuan, oltre 8 miliardi di euro, per il colosso ch ...