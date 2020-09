Schianto in Sopraelevata, choc per la morte di Ginevra: 'Ciao angelo' (Di lunedì 28 settembre 2020) Schianto in Sopraelevata, muore una ragazza di 28 anni 27 settembre 2020 Proseguono gli accertamenti sulla morte di Ginevra Blengino , la ragazza di 28 anni morta in un incidente sulla Sopraelevata ... Leggi su genovatoday (Di lunedì 28 settembre 2020)in, muore una ragazza di 28 anni 27 settembre 2020 Proseguono gli accertamenti sulladiBlengino , la ragazza di 28 anni morta in un incidente sulla...

genovatoday : Schianto in Sopraelevata, choc per la morte di Ginevra: «Ciao angelo» - diegorispoli : ?? Genova, schianto in moto contro un lampione. Si torna a morire sulla Sopraelevata - - diegorispoli : ?? #ilsecoloxix #news Genova, schianto in moto contro un lampione. Si torna a morire sulla Sopraelevata #ultimora… - diegorispoli : ?? Genova, si schianta con lo scooter contro un palo sulla Sopraelevata. Perde la vita una donna di 28 anni -… - diegorispoli : ?? #ilsecoloxix #news Genova, si schianta con lo scooter contro un palo sulla Sopraelevata. Perde la vita una donna… -