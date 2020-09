Reddito di cittadinanza, Conte: “Serve una modifica”. No dei Cinque Stelle (Di lunedì 28 settembre 2020) Il Premier Conte è al lavoro su una riforma che possa ridisegnare – nella sua totalità e concezione – il Reddito di cittadinanza. Di Maio e il Movimento Cinque Stelle frenano: “Non serve cambiare il provvedimento, va soltanto applicato meglio”. Il Governo continua a lavorare sulla ripresa economica del Paese, il Premier Conte ha rassicurato … L'articolo Reddito di cittadinanza, Conte: “Serve una modifica”. No dei Cinque Stelle è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 28 settembre 2020) Il Premierè al lavoro su una riforma che possa ridisegnare – nella sua totalità e concezione – ildi. Di Maio e il Movimentofrenano: “Non serve cambiare il provvedimento, va soltanto applicato meglio”. Il Governo continua a lavorare sulla ripresa economica del Paese, il Premierha rassicurato … L'articolodi: “Serve una modifica”. No deiè stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

