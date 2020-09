Nessuno in povertà… (Di lunedì 28 settembre 2020) di Giacomo-TO. “Leges neminem in paupertatem vivere neque in anxietate mori permittunt”. (“Le leggi non consentono che Nessuno viva in povertà o muoia in angoscia”. Quintiliano). Il diritto Romano è stato un faro per tante legislazioni moderne, ad eccezione degli Stati Uniti e del Regno Unito. Già migliaia di anni fa, i Romani nelle loro … Leggi su freeskipper (Di lunedì 28 settembre 2020) di Giacomo-TO. “Leges neminem in paupertatem vivere neque in anxietate mori permittunt”. (“Le leggi non consentono cheviva in povertà o muoia in angoscia”. Quintiliano). Il diritto Romano è stato un faro per tante legislazioni moderne, ad eccezione degli Stati Uniti e del Regno Unito. Già migliaia di anni fa, i Romani nelle loro …

Umile47772941 : @GuidoCrosetto Con la povertà i ricchi e la politica si arricchisce sempre più. Ecco perché nessuno si sogna di eli… - DonatoSaliola : RT @MarcelloLyotard: Questa gente di cui mi vai parlando È gente come tutti noi Non mi sembra che siano mostri Non mi sembra che siano ero… - fiftycb : RT @MarcelloLyotard: Questa gente di cui mi vai parlando È gente come tutti noi Non mi sembra che siano mostri Non mi sembra che siano ero… - MarcelloLyotard : Questa gente di cui mi vai parlando È gente come tutti noi Non mi sembra che siano mostri Non mi sembra che siano… - LuciaLaVita1 : RT @joey_cricket: @GustavoMichele6 @LuciaLaVita1 @CtzMaurizio @CottarelliCPI Ma smettila di scrivere cazzate. Conosco 2 anziane che grazie… -

Ultime Notizie dalla rete : Nessuno povertà… Celo manca Corriere dello Sport