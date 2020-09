Napoli | Gattuso con il fiato sospeso | da valutare le condizioni di Insigne e Manolas

(Di lunedì 28 settembre 2020) Juve-in ansia: come stanno? Le ultime notizie in vista del big match dell’Allianz Stadium Gennarotiene ilin vista della sfida Juve-di domenica. La squadra partenopea, nonostante il 6-0 finale, è uscita con le ossa rotte dal match col Genoa, visti gli infortuni di. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il problema muscolare accusato dall’attaccante dovrebbe costringerlo a saltare sia la Juve e sia gli impegni con la Nazionale. Per, invece, dovrebbe trattarsi di una sofferenza alla zona lombare, che non dovrebbe pregiudicare la sua presenza ...

ADeLaurentiis : Buonissima la seconda con sei reti molto belle. Un 'bravi' ai ragazzi e un bravissimo nei cambi a Gattuso. Forza Na… - DiMarzio : #SerieA, #Napoli | Le parole di #Gattuso al termine della sfida contro il #Genoa - DiMarzio : Due volte titolare nelle prime due uscite del #Napoli. Due, come i gol al #Genoa. #Gattuso si gode un nuovo #Lozano - Ruggero1991 : RT @paranzafritta: Ieri la squadra (dopo l'uscita di Insigne) era di 6/11 giocatori portati da Carlo 2/11 portati da Benitez sempre sia lod… - PietroDalmazzo : RT @sgavdio: Purtroppo ancora lo vediamo come l’allenatore grintoso. Lo stesso Pioli ha detto “Rino ha dato carattere al Napoli”. Invece #G… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Gattuso

Juve-Napoli, Gattuso in ansia: come stanno Insigne e Manolas? Le ultime notizie in vista del big match dell’Allianz Stadium ...28/09/2020 - Neppure un rotondo 6-0 al Genoa accontenta sino in fondo Gennaro Gattuso, che dopo il secondo successo consecutivo in questo avvio di campionato evidenzia più le cose che non gli sono pia ...