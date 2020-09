Il retroscena: Scamacca, il Genoa pronto a programmare le visite (Di lunedì 28 settembre 2020) Gianluca Scamacca al Genoa, ci siamo. Al punto che il club rossoblù è pronto a programmare le visite. Dall’inserimento a sorpresa di quattro giorni fa all’accordo totale con il Sassuolo per il prestito, probabilmente secco, del giorno dopo. Adesso siamo in dirittura, il Genoa è passato alla fase operativa dopo aver bloccato le visite – già programmate – per Balotelli. E presto toccherà a Ranocchia, dopo un pressing di circa un mese, nato a sorpresa diverse settimane fa e ora sul punto di concretizzarsi. Foto: Twitter Sassuolo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 28 settembre 2020) Gianlucaal, ci siamo. Al punto che il club rossoblù èle. Dall’inserimento a sorpresa di quattro giorni fa all’accordo totale con il Sassuolo per il prestito, probabilmente secco, del giorno dopo. Adesso siamo in dirittura, ilè passato alla fase operativa dopo aver bloccato le– già programmate – per Balotelli. E presto toccherà a Ranocchia, dopo un pressing di circa un mese, nato a sorpresa diverse settimane fa e ora sul punto di concretizzarsi. Foto: Twitter Sassuolo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

