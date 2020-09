Grande Fratello Vip 5 | gaffe per Myriam Catania | “Non so chi sia Anna Tatangelo”

Leggi su velvetgossip

(Di lunedì 28 settembre 2020)non sa chi siaTatangelo? È ciò che emerso durante le ultime ore nella casa delVip 5. Uno degli inquilini ha paragonato l’attrice e doppiatrice romana alla cantante di Sora. Tuttavia, l’ex di Luca Argentero ha ammesso candidamente di non conoscerla. Vediamo cosa è realmente successo. Per la prima volta nella storia del reality, ai concorrenti delVip 5 è stato consentito di interagire, in maniera anonima, con l’esterno della casa, tramite il profilo Twitter del programma. Proprio sul noto social media il nome diTatangelo è finito in tendenza. Pare che il merito sia stato, involontariamente, proprio di...