Going Under - recensione (Di lunedì 28 settembre 2020) Sembra una giornata lavorativa come le altre: Jacqueline Fiasco comincia uno stage per l'azienda di bibite gassate Fizzle, una delle startup più importanti di Neo-Cascadia. In seguito a un annuncio di lavoro, infatti, la giovane protagonista si è candidata per lavorare nel settore marketing. Sarà davvero questo il suo futuro ruolo? Affatto. Ben presto scoprirà di doversi intrufolare nei sotterranei degli uffici, al fine di uccidere i mostri, nonché colleghi, che li abitano.Così, Going Under ci introduce un dungeon crawler rogue-like totalmente diverso dagli altri. Vi spieghiamo subito il motivo: Aggro Crab sa quanto possa rivelarsi frustrante un rogue-like, trattandosi di combattimenti dalla difficoltà medio-alta. Proprio per questo motivo, il giocatore potrà usufruire della modalità ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 28 settembre 2020) Sembra una giornata lavorativa come le altre: Jacqueline Fiasco comincia uno stage per l'azienda di bibite gassate Fizzle, una delle startup più importanti di Neo-Cascadia. In seguito a un annuncio di lavoro, infatti, la giovane protagonista si è candidata per lavorare nel settore marketing. Sarà davvero questo il suo futuro ruolo? Affatto. Ben presto scoprirà di doversi intrufolare nei sotterranei degli uffici, al fine di uccidere i mostri, nonché colleghi, che li abitano.Così,ci introduce un dungeon crawler rogue-like totalmente diverso dagli altri. Vi spieghiamo subito il motivo: Aggro Crab sa quanto possa rivelarsi frustrante un rogue-like, trattandosi di combattimenti dalla difficoltà medio-alta. Proprio per questo motivo, il giocatore potrà usufruire della modalità ...

Eurogamer_it : Sulla scia dei rogue-like, Going Under si mostra in un'esperienza interattiva personalizzabile #GoingUnder - IvoPres23 : RT @PlayStationBit: Finalmente disponibile #GoingUnder, irriverente #roguelike di @AggroCrabGames! @Team17Ltd - PlayStationBit : Finalmente disponibile #GoingUnder, irriverente #roguelike di @AggroCrabGames! @Team17Ltd - Ale_Gaino : @fgfoto il Failers per eccellenza is BACK!!! GOING UNDER - PC - SWITCH - Un nuovo spettacolare roguelite dallo sti… - GamesPaladinsIT : Non arrivare in ritardo al giorno del lancio di“Fizzle”: Going Under -

Ultime Notizie dalla rete : Going Under Going Under, la startup salvata da una stagista. Eroina della Silicon Valley StartupItalia.eu Going Under - recensione

Sembra una giornata lavorativa come le altre: Jacqueline Fiasco comincia uno stage per l'azienda di bibite gassate Fizzle, una delle startup più importanti di Neo-Cascadia. In seguito a un annuncio di ...

Going Under è già disponibile, non tardate al primo giorno di lavoro

Team 17 e Aggro Crab Games sono lieti di annunciare l’approdo di Going Under, un nuovo irriverente roguelike, su PlayStation 4 e altre console. I giocatori vestiranno i panni di Jackie Fiasco, nuova a ...

Sembra una giornata lavorativa come le altre: Jacqueline Fiasco comincia uno stage per l'azienda di bibite gassate Fizzle, una delle startup più importanti di Neo-Cascadia. In seguito a un annuncio di ...Team 17 e Aggro Crab Games sono lieti di annunciare l’approdo di Going Under, un nuovo irriverente roguelike, su PlayStation 4 e altre console. I giocatori vestiranno i panni di Jackie Fiasco, nuova a ...