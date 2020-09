Diego Costa e l’arrivo di Suarez | “Uno morde | l’altro picchia Perfetto!”

(Di lunedì 28 settembre 2020) Una coppia di "cattivissimi", calcisticamente e non solo.e Luissono appena diventati compagni all'Atletico Madrid e sulle loro caretteristiche anche comportmentali si sta già discutendo e non poco. A scherzare proprio sul mood dei due centravanti e proprio uno di loro. Lo spagnolo, infatti, intervenuto ai microfoni di Movistar dopo il largo successo contro l'Eibar con tanto di doppietta al debutto del neo arrivato, ha commentato il rinforzo e il feeling con il Pistolero scherzando proprio sui loro aspetti caratteriali.: la "coppia cattiva"caption id="attachment 1028545" align="alignnone" width="530"(getty images)/caption"Alla fine è meglio avere calciatori come ...

Mentra da noi tiene sempre banco il caso dell’esame farsa per ottenere il passaporto italiano, in Spagna Luis Suarez debutta con la nuova maglia dell’Atletico Madrid e in 20 minuti confeziona una dopp ...Dopo una settimana da dimenticare per l’inchiesta sull’esame di italiano sostenuto a Perugia, esordio da ricordare ieri quello del "Pistolero" Luis Suarez con la maglia dell’Atletico Madrid. L’uruguay ...