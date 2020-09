Covid-19 | il latte materno è sicuro | non trasmette il virus

(Di lunedì 28 settembre 2020) Il-19 non viene trasmesso dalla mamma positiva al bambino tramite l'allattamento. A rivelarlo uno studio coordinato dalla Città della Salute di Torino e pubblicato sulla rivista scientifica ...

repubblica : Latte materno a prova di Covid, la mamma positiva può allattare senza rischi - Agenzia_Ansa : 'L'allattamento non trasmette il #Covid-19', uno studio afferma che il latte materno è sicuro #ANSA - LevyGalanti : RT @ilmessaggeroit: Covid, latte materno sicuro. Lo studio italiano: «Non trasmette il virus» - Paola_zrz : RT @Agenzia_Ansa: 'L'allattamento non trasmette il #Covid-19', uno studio afferma che il latte materno è sicuro #ANSA - SmorfiaDigitale : Latte materno a prova di Covid, la mamma positiva pu allattare senza rischi -

Ultime Notizie dalla rete : Covid latte

Il latte materno è sicuro, rivela la ricerca pubblicata sulla rivista scientifica internazionale Frontiers in Pediatrics ...I neonati presi in esame durante la ricerca sono stati allattati al seno seguendo tutte le regole raccomandate in tempo di pandemia ...