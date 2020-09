Coronavirus | l’Oms approva il test rapido | risultato in mezz’ora

Leggi su dire

(Di lunedì 28 settembre 2020) ROMA – Due aziende farmaceutiche hanno sviluppato dei test che possono rivelare in 15, 30 minuti al massimo, se la persona e’ positiva o meno al Covid-19. A sostenere questi test antigene rapidi e’ stata la Access to Covid tools initiative (Act accelerator), lanciata ad aprile dall’Organizzazione mondiale della sanita’ (Oms) insieme alla Commissione europea, la Gates Foundation e altri partner, con lo scopo di sviluppare test diagnostici, farmaci contro il Covid e un vaccino il cui accesso sia garantito globalmente. Uno dei due test antigene rapidi ha gia’ ottenuto il via libera dell’Oms mentre il secondo, stando ai media internazionali, dovrebbe ottenere l’autorizzazione a breve. Secondo i responsabili, entrambi presentano un margine di accuratezza del 97 per cento. L’obiettivo adesso e’ fornire 120 milioni di test rapidi ai paesi a medio e basso reddito, al prezzo di 5 dollari l’uno. Il costo tuttavia potrebbe subire ulteriori riduzioni. Il test si presenta inoltre come i test anticoncezionali, con due linee blu che si formano sullo stick a indicare la positivita’ al Sars-Cov-2. Anche i paesi dell’Unione europea potranno avere accesso in via preferenziale a questo prodotto, dal momento che fanno parte dell’Act accelerator. Il 20% della produzione resta comunque riservato ai Paesi in via di sviluppo. Attualmente la pandemia di coronavirus ha quasi raggiunto i 33 milioni di contagi, e secondo i dati dell’Oms 3.600 persone hanno perso la vita solo nella giornata di oggi nel mondo. I numeri dell’epidemia restano elevati in Paesi come India e Brasile e stanno intanto tornando a salire anche in Europa.