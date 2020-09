Concorso scuola, la data è il 22 Ottobre (Di lunedì 28 settembre 2020) Il Concorso scuola ha finalmente una data, il 22 Ottobre inizia la selezione straordinaria per i docenti precari con almeno 3 anni di servizio, che durerà fino a metà novembre. Si tratta di 32mila posti. Successivamente, si procederà alla copertura di 46mila cattedre ordinarie per le scuole dell’infanzia, per la scuola primaria e per le scuole secondarie di I/II grado. I candidati che parteciperanno alla prove sono in tutto 64mila. Questo permetterebbe di chiudere la fase della prova preselettiva entro la fine del 2020 e l’inserimento dei nuovi insegnanti all’inizio del prossimo anno scolastico. E’ attesa nella giornata di domani l’ufficializzazione sulla Gazzetta Ufficiale delle date del Concorso straordinario. La prova ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 28 settembre 2020) Ilha finalmente una, il 22inizia la selezione straordinaria per i docenti precari con almeno 3 anni di servizio, che durerà fino a metà novembre. Si tratta di 32mila posti. Successivamente, si procederà alla copertura di 46mila cattedre ordinarie per le scuole dell’infanzia, per laprimaria e per le scuole secondarie di I/II grado. I candidati che parteciperanno alla prove sono in tutto 64mila. Questo permetterebbe di chiudere la fase della prova preselettiva entro la fine del 2020 e l’inserimento dei nuovi insegnanti all’inizio del prossimo anno scolastico. E’ attesa nella giornata di domani l’ufficializzazione sulla Gazzetta Ufficiale delle date delstraordinario. La prova ...

