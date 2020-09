Chrissy Teigen ricoverata per una emorragia

(Di lunedì 28 settembre 2020) Dal letto d'ospedaleaggiorna i fan sulla sua salute. La modella 34enne, moglie di John Legend , è alla terza gravidanza. Che però le sta causando non pochi problemi. Da settimane si ...

frances79154863 : John Legend e Chrissy Teigen In una diretta su Instagram se lo è lasciato sfuggire ??che Il terzo figlio in… -

Ultime Notizie dalla rete : Chrissy Teigen

Io Donna

Dal letto d'ospedale Chrissy Teigen aggiorna i fan sulla sua salute. La modella 34enne, moglie di John Legend, è alla terza gravidanza. Che però le sta causando non pochi problemi. Da settimane si tro ...Da Kylie Jenner a Meryl Streep passando per Harry e Meghan: ecco quali sono le ville dei personaggi famosi più costose del 2020. Ville da sogno immersi in vasti parchi verdi costellati di tutti i comf ...