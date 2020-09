Calciomercato Juventus, svolta per Chiesa: c’è l’ok di Commisso (Di lunedì 28 settembre 2020) La Juventus è pronta ad infuocare l’ultima settimana del Calciomercato italiano. I bianconeri starebbero cercando di piazzare un ultimo colpo importante per il reparto offensivo, e completare la rosa a disposizione di Andrea Pirlo. L’obiettivo primario, chiesto proprio dal tecnico bresciano sarebbe Federico Chiesa, gioiello di casa Fiorentina. La valutazione del ragazzo, però, è molto alta, intorno ai 60 milioni, al di fuori delle possibilità della Juve. La dirigenza bianconera, tuttavia, starebbe guardando alle cessioni per poter riuscire ad acquisire il tesoretto necessario. Infatti potrebbe risolversi a breve il contratto di Khedira, e Douglas Costa potrebbe essere prossimo ad una cessione onerosa. Fabio Paratici e Pavel Nedved starebbero lavorando in questa prospettiva ed avrebbero messo sul ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 28 settembre 2020) Laè pronta ad infuocare l’ultima settimana delitaliano. I bianconeri starebbero cercando di piazzare un ultimo colpo importante per il reparto offensivo, e completare la rosa a disposizione di Andrea Pirlo. L’obiettivo primario, chiesto proprio dal tecnico bresciano sarebbe Federico, gioiello di casa Fiorentina. La valutazione del ragazzo, però, è molto alta, intorno ai 60 milioni, al di fuori delle possibilità della Juve. La dirigenza bianconera, tuttavia, starebbe guardando alle cessioni per poter riuscire ad acquisire il tesoretto necessario. Infatti potrebbe risolversi a breve il contratto di Khedira, e Douglas Costa potrebbe essere prossimo ad una cessione onerosa. Fabio Paratici e Pavel Nedved starebbero lavorando in questa prospettiva ed avrebbero messo sul ...

DiMarzio : #Morata alla #Juve, ci siamo; ultimi dettagli da sistemare. Cifre e formula dell’affare con l’#Atletico - DiMarzio : #Calciomercato #Genoa, accordo vicino con la #Juventus per #Pellegrini Si continua a lavorare per la pista… - DiMarzio : #Juventus, il punto sulle cessioni e l’ipotesi #EmersonPalmieri se parte #DeSciglio #calciomercato - Cucciolina96251 : RT @NicoSchira: La #Juventus lavora alla risoluzione del contratto di Sami #Khedira: offerta al tedesco buonuscita di circa €3M per complet… - Privilegius : Dio fa che sia la volta buona, così un altro scarto se va via finalmente. Poi resta #Rugani, #Douglas e #desciglio… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus Calciomercato Juventus, esplode una bomba atomica: scambio folle! Juvenews.eu C21 - Caputi: "Juve-Napoli? I bianconeri hanno più da perdere"

Massimo Caputi, giornalista, ha parlato a "Il Bello del Calcio" su Canale 21: “Credo che la partita di domenica sarà molto importante per le due formazioni coinvolte non solo per gli aspetti tattici m ...

CR7 salva Pirlo, Roma sprecona

Un punto che delude tutti, ma soprattutto la Roma. Nel posticipo dell’Olimpico, i giallorossi passano due volte in vantaggio contro la Juventus, ma due volte si fanno recuperare. Il primo tempo si chi ...

Massimo Caputi, giornalista, ha parlato a "Il Bello del Calcio" su Canale 21: “Credo che la partita di domenica sarà molto importante per le due formazioni coinvolte non solo per gli aspetti tattici m ...Un punto che delude tutti, ma soprattutto la Roma. Nel posticipo dell’Olimpico, i giallorossi passano due volte in vantaggio contro la Juventus, ma due volte si fanno recuperare. Il primo tempo si chi ...