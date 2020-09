Calciomercato Inter, Aubameyang si toglie dal mercato: “Rimango all’Arsenal!” (Di lunedì 28 settembre 2020) Niente Inter per Pierre-Emerick Aubameyang. Il gioiellino dell’Arsenal mette fine ad ogni illazione sul suo destino e chiude definitivamente ad ogni trattativa di mercato. Una piccola doccia fredda per i dirigenti nerazzurri che a lungo avevano provato a convincere il forte attaccante gabonese a riconsiderare la Serie A dopo la lunga militanza nelle giovanili del … L'articolo Calciomercato Inter, Aubameyang si toglie dal mercato: “Rimango all’Arsenal!” Leggi su dailynews24 (Di lunedì 28 settembre 2020) Nienteper Pierre-Emerick. Il gioiellino dell’Arsenal mette fine ad ogni illazione sul suo destino e chiude definitivamente ad ogni trattativa di. Una piccola doccia fredda per i dirigenti nerazzurri che a lungo avevano provato a convincere il forte attaccante gabonese a riconsiderare la Serie A dopo la lunga militanza nelle giovanili del … L'articolosidal: “Rimango all’Arsenal!”

