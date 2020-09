Calciomercato, chi entra e chi esce: la situazione delle 7 big (Di lunedì 28 settembre 2020) Sette giorni alla fine del mercato e una sfilza di situazioni ancora aperte. L'Inter riuscirà a realizzare il sogno Kantè? Intanto Darmian è a un passo. Capitolo Roma: Mayoral sempre più vicino, ma ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 28 settembre 2020) Sette giorni alla fine del mercato e una sfilza di situazioni ancora aperte. L'Inter riuscirà a realizzare il sogno Kantè? Intanto Darmian è a un passo. Capitolo Roma: Mayoral sempre più vicino, ma ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato chi Calciomercato Juve, Douglas Costa verso l’addio? Chi può sostituirlo in attacco Juventus News 24 Da Firenze: "Se parte Chiesa idea Callejon, affare difficile ma non impossibile"

Federico Chiesa e la Juventus, la trattativa entra nel vivo e la Fiorentina deve inevitabilmente valutare anche i nomi per la sua eventuale sostituzione.

JUVE FRENA A ROMA, VIAGGIANO A PUNTEGGIO PIENO MILAN, NAPOLI E VERONA

