Beppe Grillo "espulso" da eBay per la pietra pomice "anti stupidità": in risposta il comico ironizza improvvisando un mercatino (Di lunedì 28 settembre 2020) eBay ha "espulso" Beppe Grillo dalla sua piattaforma di shopping online per un annuncio di vendita fasullo. Grillo, registratosi col nickname "elevatoBeppeGrillo", aveva messo in vendita sul sito una "pietra pomice per smerigliare il cervello dalla stupidità umana" al costo di mille euro. Una provocazione, l'ennesima nella carriera del fondatore del M5s, che qualcuno ha però segnalato a eBay, che ha cancellato immediatamente l'account di Grillo, inviandogli questo avviso: "Gentile elevatoBeppeGrillo, dopo aver esaminato le attività correlate al tuo account abbiamo deciso di sospenderlo in quanto riteniamo che ...

carlosibilia : “La democrazia diretta è l'evoluzione della democrazia. Se investiamo sul digitale, possiamo fare tutto, anche vot… - beppe_grillo : Pietra Pomice di Beppe Grillo l'Elevato, acquistabile qui: - mante : Se tutti quanti cominciassero finalmente a considerare Beppe Grillo per quello che fa e dice, come ha fatto eBay, p… - zeusvede : @beppe_grillo Pagliaccio ?? - scvglia : RT @perchetendenza: 'eBay': Perché Beppe Grillo è stato espulso dalla piattaforma di shopping on-line sui cui ieri aveva messo in vendita l… -