Xbox Series X va alla grande, Amazon non garantisce più il day one per i preordini (Di domenica 27 settembre 2020) Dopo esser impazzita per il caos dei pre-ordini di PlayStation 5, Amazon è stata nuovamente "prosciugata" delle sue scorte e questa volta, parliamo della console rivale, Xbox Series X.Secondo una mail ricevuta da parecchi acquirenti americani, Amazon non sarebbe più in grado di garantire la consegna della console next-gen di Microsoft al day one, la stessa comunicazione giunta a chi giorni addietro aveva tentato di prenotare una PS5.In poche parole, significa che il colosso dell'e-commerce ha esaurito tutto il suo stock iniziale e che gli utenti dovranno aspettare l'arrivo di nuove unità, prima di poter mettere le mani su Xbox Series X.

