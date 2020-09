Spezia Sassuolo 1-3 LIVE | gol di Berardi su rigore e poi Defrel

Leggi su calcionews24

(Di domenica 27 settembre 2020) Al Orogel Manuzzi di Cesena, la 2ª giornata di Serie A 2020/21 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl “Orogel Manuzzi ” di Cesena,si affrontano nel match valido per la 2ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-3 MOVIOLA 66′ Tris di– Assist di Caputo al bacio per il piattone sinistro di. 64′ Gol disu– Calcio diin favore degli ospiti, Caputo entra in area didopo il tocco di Dell’Orco. Il centravanti neroverde viene steso da Zoet in uscita, giallo per ...