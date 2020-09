Roma Juve 2-1 LIVE | Veretout riporta in vantaggio i giallorossi

Leggi su calcionews24

(Di domenica 27 settembre 2020) Allo Stadio Olimpico la 2ª giornata di Serie A 2020/21 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stadio “Olimpico”,si affrontano nel match valido per la 2ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi2-1 MOVIOLA 44′ Gol di Ronaldo – Cristiano Ronaldo non sbaglia dal dischetto: Mirante spiazzato 44′ Rigore per la– Ronaldo tenta il tiro in area, Pellegrini tocca con la mano sinistra: rigore31′ Gol di– Dal dischetto non sbaglia31′ Rigore per laprova il tiro, Rabiot ...