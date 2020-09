Napoli-Genoa, brutto infortunio per Insigne: problema muscolare, esce accompagnato (Di domenica 27 settembre 2020) Brutte scene al San Paolo. Nel corso del primo tempo di Napoli-Genoa, match valevole per la seconda giornata della Serie A 2020/2021, Lorenzo Insigne nel corso di uno scatto si ferma e si accascia a terra per un problema muscolare alla gamba destra che lo costringe al cambio. Il capitano del Napoli è apparso molto dolorante tanto da non riuscire neanche ad appoggiare la gamba a terra e, ricordiamo, domenica c’è Juventus-Napoli. Al momento per Insigne sembra davvero un miraggio. Al suo posto è entrato Matteo Politano. AGGIORNAMENTO ORE 19:40 – Probabilmente nella giornata di domani Insigne si sottoporrà agli esami di rito per capire l’entità dell’infortunio. Leggi su sportface (Di domenica 27 settembre 2020) Brutte scene al San Paolo. Nel corso del primo tempo di, match valevole per la seconda giornata della Serie A 2020/2021, Lorenzonel corso di uno scatto si ferma e si accascia a terra per unalla gamba destra che lo costringe al cambio. Il capitano delè apparso molto dolorante tanto da non riuscire neanche ad appoggiare la gamba a terra e, ricordiamo, domenica c’è Juventus-. Al momento persembra davvero un miraggio. Al suo posto è entrato Matteo Politano. AGGIORNAMENTO ORE 19:40 – Probabilmente nella giornata di domanisi sottoporrà agli esami di rito per capire l’entità dell’

