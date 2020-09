Maduro e quei traffici con sottomarini made in Italy

Leggi su panorama

(Di domenica 27 settembre 2020) La marina di Nicolásdispone oggi di un battello subacqueo che viene prodotto nel nostro Paese. Piccolo, maneggevole, con ottima tecnologia, com'è arrivato in Venezuela? Mistero. Il sospetto dei servizi statunitensi, però è che possa essere utilizzato per spedizioni di droga o, peggio, in attacchi terroristici. Miniitaliani usati dal regime del Venezuela - tre dei quali arrivati con una «triangolazione» da Cuba - simili a quelli usati dai narcotrafficanti per trasportare cocaina, marijuana e fentanyl, il devastante oppioide sintetico che dalla città cinese di Wuhan, la stessa del coronavirus, ha invaso gli Stati Uniti via Messico negli ultimi anni. Ci sarebbe materiale per scriverci un romanzo di spionaggio alla John Le Carré, invece è la realtà sudamericana che ...