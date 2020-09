GF Vip 5 | l’Orlando furiosa con Franceska | «Sei una bugiarda | bugiarda | bugiarda | come dice il tuo ex Capra!» – Video

Leggi su davidemaggio

(Di domenica 27 settembre 2020) Stefania Orlando (US Endemol Shine) Il kiwi della discordia. Al Grande Fratello Vip 2020, è bastato un frutto esotico per generare una sfuriata in piena regola di Stefania Orlando. L’Orlandosi è letteralmente scagliata controPepe, colpevole di averla accusata di aver nascosto il cibo in camera e, per giunta, di averlo fatto marcire. Parole che hanno fatto “dare di matto” a Stefania, che non ha saputo trattenere l’ira ai danni della coinquilina. La discussione ha avuto inizio all’ora di pranzo, nel momento in cuisi stava lamentando per il solo piatto di pasta cucinato dai concorrenti. La Orlando non ha dunque esitato a rispondere: “Basta ragazzi, lasciamola stare, ci vuole solo provocare, l’abbiamo capito e non ci caschiamo, fa la ...