GF Vip 2020, Pierpaolo Petrelli ed Elisabetta Gregoraci sempre più vicini: ecco cos'è successo (Di domenica 27 settembre 2020) Sta nascendo forse la prima coppia all'interno della quinta edizione del Grande Fratello Vip 5. Ormai non ci sono più dubbi sull'interesse di Pierpaolo Petrelli nei confronti di Elisabetta Gregoraci ed ecco che qualcosa è successa la scorsa notte. L'ex velino ha accelerato con il suo corteggiamento, finendo nel letto della conduttrice in piena notte. Qui, i due si sono parlati e fatti alcune carinerie. Il bacio è mancato per pochissimo, ma Pierpaolo pare averlo "prenotato". Al Grande Fratello Vip è nata una nuova coppia? Negli ultimi giorni di Grande Fratello Vip 2020, l'attenzione si è focalizzata su Pierpaolo Petrelli ed Elisabetta

