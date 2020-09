Flash News del 27 Settembre 2020 (Di domenica 27 settembre 2020) In Italia, la curva dei contagi da Coronavirus cresce ormai da settimane. Ieri si sono registrati 1.869 casi, aumentano i ricoveri nelle terapie intensive e da Nord a Sud, negli ospedali, riaprono i reparti Covid-19. Tutto questo, mentre si attendono gli effetti della riapertura delle scuole e di molti uffici. Resta dunque alta l’attenzione.Gli esperti continuano a raccomandare l’igiene delle mani, la distanza di oltre un metro tra una persona e l’altra, l’uso corretto della mascherina. Chi ha febbre o sintomi influenzali ha l’obbligo di stare in isolamento e telefonare al medico.Dopo ministro della salute, Roberto Speranza, anche il comitato tecnico scientifico dice no all’ingresso di oltre mille spettatori negli stadi;Continua ad aggravarsi l’epidemia da Coronavirus in gran parte d’Europa. Regno Unito, Spagna, Francia alle prese con la ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 27 settembre 2020) In Italia, la curva dei contagi da Coronavirus cresce ormai da settimane. Ieri si sono registrati 1.869 casi, aumentano i ricoveri nelle terapie intensive e da Nord a Sud, negli ospedali, riaprono i reparti Covid-19. Tutto questo, mentre si attendono gli effetti della riapertura delle scuole e di molti uffici. Resta dunque alta l’attenzione.Gli esperti continuano a raccomandare l’igiene delle mani, la distanza di oltre un metro tra una persona e l’altra, l’uso corretto della mascherina. Chi ha febbre o sintomi influenzali ha l’obbligo di stare in isolamento e telefonare al medico.Dopo ministro della salute, Roberto Speranza, anche il comitato tecnico scientifico dice no all’ingresso di oltre mille spettatori negli stadi;Continua ad aggravarsi l’epidemia da Coronavirus in gran parte d’Europa. Regno Unito, Spagna, Francia alle prese con la ...

notizieit : Scuola: Toti, 'mancano insegnanti e altro e pensano a Bella ciao' - notizieit : Inps: Malan, 'Conte bugiardo o prenda provvedimenti, M5S banda degli… - notizieit : **Coronavirus: Messina (Assoturismo), 'da Papa segnale importante… - notizieit : Referendum: Prodi, 'sempre più convinto del No, serve riforma… - notizieit : Governo: Prodi, 'situazione stabilizzata ma come so io basta minimo… -

Ultime Notizie dalla rete : Flash News Napoli-Genoa, l’affare Vecino e Milik in Premier League: le flash news di CN1926 CalcioNapoli1926.it Gf Vip 5 news, Franceska litiga anche con Stefania Orlando per il kiwi della discordia

Gf Vip 5 news, Franceska litiga anche con Stefania Orlando per il kiwi della discordia . Ecco che cosa si sono dette le due concorrenti ...

I tre abiti da sposa di Elettra Lamborghini e tutto il matrimonio da sogno (Foto)

Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicitá. Non puó pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n.62 del 2001. Il t ...

Gf Vip 5 news, Franceska litiga anche con Stefania Orlando per il kiwi della discordia . Ecco che cosa si sono dette le due concorrenti ...Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicitá. Non puó pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n.62 del 2001. Il t ...