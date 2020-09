F1, Hamilton: 'La penalità? Non ci penso'. Bottas: 'Non mollo' (Di domenica 27 settembre 2020) 'I 10 secondi di penalità? Non importa, non è stata la mia miglior giornata ma ormai è andata così. Prendo i punti di oggi e pensiamo alla prossima. Rimonta? Oggi non ho fatto più di tanto, ho tenuto ... Leggi su gazzetta (Di domenica 27 settembre 2020) 'I 10 secondi di;? Non importa, non è stata la mia miglior giornata ma ormai è andata così. Prendo i punti di oggi e pensiamo alla prossima. Rimonta? Oggi non ho fatto più di tanto, ho tenuto ...

