Dro | si bloccano sulle Placche Zebrate | recuperate due persone nella notte

(Di domenica 27 settembre 2020) Dro, recupero, foto Facebook/Vigili del fuoco volontari Dro, L'intervento notturno da parte del soccorso alpino e speleologico Trentino per il recupero di duebloccate in un ...

Ultime Notizie dalla rete : Dro bloccano

TrentoToday

Si è concluso verso le 5.30 di questa mattina un intervento in soccorso di due ragazzi polacchi che si sono persi sulla via del rientro dopo aver concluso nella serata di ieri la via Claudia sulla par ...Trento – Si è concluso verso le 5.30 di domenica mattina un intervento in soccorso di due ragazzi polacchi che si sono persi sulla via del rientro dopo aver concluso nella serata di ieri la via Claudi ...