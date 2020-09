Cristiano Ronaldo: "Con Pirlo la Juve è più contenta…" (Di domenica 27 settembre 2020) La Juve di Pirlo , grazie soprattutto a Cristiano Ronaldo - già capocannoniere con tre reti - evita la sconfitta contro la Roma nonostante l'aver giocato oltre mezz'ora in dieci per l'espulsione di ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 27 settembre 2020) Ladi, grazie soprattutto a- già capocannoniere con tre reti - evita la sconfitta contro la Roma nonostante l'aver giocato oltre mezz'ora in dieci per l'espulsione di ...

"Dopo essere andati in svantaggio sapevamo che la partita di oggi si sarebbe complicata, ma abbiamo conquistato un punto importante. Siamo all'inizio del campionato, con un allenatore nuovo. (ANSA) ...

Roma-Juventus 2-2: Veretout illude i giallorossi, Ronaldo salva i bianconeri

ROMA - Con uno dei suoi marchi di fabbrica, il terzo tempo, Cristiano Ronaldo salva una Juve ridotta in 10 all'Olimpico ed evita a Pirlo il primo dispiacere sulla panchina bianconera. La Roma si ...

