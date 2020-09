Bimba cade in un sonno profondo: in coma a 14 mesi, trovate tracce di marijuana nelle urine (Di domenica 27 settembre 2020) Una bambina di 14 mesi è stata portata ormai in coma al Policlinico San Matteo di Pavia dove i medici le hanno trovato tracce di marijuana nelle urine. E’ quanto si legge su La provincia Pavese. La piccola si e’ ripresa nel giro di alcuni giorni ed e’ stata trasferita in una struttura protetta per decisione del Tribunale dei Minorenni di Milano. Da qualche giorno la piccola non stava bene, poi i genitori, che vivono in Lomellina, hanno raccontate come sia caduta un sonno sempre più profondo e dai qui la decisione di portarla in pediatria al San Matteo, dove e’ arrivata in coma. Alla scoperta delle tracce di marijuana, i medici hanno avvisato la polizia. Ed ... Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 27 settembre 2020) Una bambina di 14è stata portata ormai inal Policlinico San Matteo di Pavia dove i medici le hanno trovatodi. E’ quanto si legge su La provincia Pavese. La piccola si e’ ripresa nel giro di alcuni giorni ed e’ stata trasferita in una struttura protetta per decisione del Tribunale dei Minorenni di Milano. Da qualche giorno la piccola non stava bene, poi i genitori, che vivono in Lomellina, hanno raccontate come sia caduta unsempre piùe dai qui la decisione di portarla in pediatria al San Matteo, dove e’ arrivata in. Alla scoperta delledi, i medici hanno avvisato la polizia. Ed ...

Una bambina di appena 14 mesi è stata portata al Policlinico San Matteo di Pavia in coma. I medici le hanno effettuato le analisi del caso e le hanno trovato tracce di marijuana nelle urine. La piccol ...

