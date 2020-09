Becciu rischia le accuse di peculato e favoreggiamento. I timori del Vaticano, tra silenzi e crollo delle donazioni (Di domenica 27 settembre 2020) Angelo Becciu rischia le accuse di peculato e di favoreggiamento. A riferirlo è La Repubblica, spiegando che il cardinale potrebbe vedersi notificato un avviso di garanzia nei primi giorni della settimana. Il cardinale, che era arrivato ad essere il numero tre del Vaticano e che di fatto è stato messo alla porta da Papa Francesco, è finito nella bufera per le donazioni che sarebbero state girate alla coop del fratello (circostanza che lui ha negato totalmente) e, soprattutto, per l’acquisto del palazzo di Londra che finora lo ha più volte sfiorato ma mai chiamato in causa in prima persona. «Ancora non so di cosa sono accusato» si è sfogato Becciu. Secondo L’Espresso, il faro degli inquirenti ... Leggi su open.online (Di domenica 27 settembre 2020) Angeloledie di. A riferirlo è La Repubblica, spiegando che il cardinale potrebbe vedersi notificato un avviso di garanzia nei primi giorni della settimana. Il cardinale, che era arrivato ad essere il numero tre dele che di fatto è stato messo alla porta da Papa Francesco, è finito nella bufera per leche sarebbero state girate alla coop del fratello (circostanza che lui ha negato totalmente) e, soprattutto, per l’acquisto del palazzo di Londra che finora lo ha più volte sfiorato ma mai chiamato in causa in prima persona. «Ancora non so di cosa sono accusato» si è sfogato. Secondo L’Espresso, il faro degli inquirenti ...

Open_gol : Lo sfogo del cardinale: «Ancora non so di cosa sono accusato» - Marko_Morandi : RT @LaVeritaWeb: Jorge Bergoglio furioso, il porporato rischia lo stato laicale. Un suo ex collaboratore: «Per imporsi usava dossieraggi e… - AngelaBoffa69_ : RT @LaVeritaWeb: Jorge Bergoglio furioso, il porporato rischia lo stato laicale. Un suo ex collaboratore: «Per imporsi usava dossieraggi e… - MariMario1 : RT @LaVeritaWeb: Jorge Bergoglio furioso, il porporato rischia lo stato laicale. Un suo ex collaboratore: «Per imporsi usava dossieraggi e… - mistermeo : RT @LaVeritaWeb: Jorge Bergoglio furioso, il porporato rischia lo stato laicale. Un suo ex collaboratore: «Per imporsi usava dossieraggi e… -