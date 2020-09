Viabilità Roma Regione Lazio del 26-09-2020 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 26 settembre 2020) VIABILITÀ DEL 26 SETTEMBREORE 15.20 TOMMASO RENZI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON LAINIZIAMO CON IL MALTEMPO, INFATTI COME RIFERITO DALLA PROTEZIONE CIVILE, ANCHE OGGI SONO PREVISTE PIOGGE COPIOSE E VENTI SOSTENUTI SU TUTTA LA, INVITIAMO GLI UTENTI IN VIAGGIO A PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE ANDIAMO SULLA CASSIA DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI OLGIATA NELLE DUE DIREZIONI E PIU AVANTI ALL’ALTEZZA DI TOMBA DI NERONE SEMPRE NEI DUE SENSI DI MARCIA TROVIAMO IL TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DI MONTE ROTONDO SCALO, SULLA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI COLLE VERDE E SULLA CASILINA ALL’ALTEZZA DI FINOCCHIO STESSA SITUAZIONE SU VIA PIAVE TRA BORGO PIAVE E LATINA ANCHE IN ...