Uniti e creativi | il debutto impeccabile di Raf Simons e Miuccia Prada

(Di sabato 26 settembre 2020) Ilè per la coppia più attesa di questa bizzarra settimana della moda milanese,e Rafper questa prima collezione Primavera Estate 2021, scelgono lo spazio digitale e riposizionano un dialogo di immagini dalla regia perfetta costruito con una coda di conversazione tra di loro (per la storia era il 2005 efu chiamato proprio dae Maurizio Bertelli alla direzione creativa di Jill Sander, che era allora parte del gruppo). È forse tra gli esperimenti meglio riusciti su come si possano integrare linguaggi differenti e farli diventare il più reale palcoscenico della moda.Un video sofisticato, di vera maestria, e ...

Il debutto impeccabile è per la coppia più attesa di questa bizzarra settimana della moda milanese, Miuccia Prada e Raf Simons. Uniti e creativi per questa prima collezione Primavera Estate 2021, scel ...