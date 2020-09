Salvini va a un comizio a Formello con la febbre | «Ci tenevo» Poi smentisce se stesso

Leggi su open.online

(Di sabato 26 settembre 2020) «Ciad essere qua anche se un po’ dolorante e un po’ febbricitante». Aveva esordito così Matteonel suo intervento di ieri sera al festival “ITACA20.20” a. Rispondendo al direttore del Tg2 Gennaro Sangiuliano che gli chiedeva quando prevedeva di arrivare nella “sua” Itaca, il leader della Lega aveva spiegato di aver trasgredito agli ordini del medico che, dopo una seduta di due ore «attaccato al cortisone» gli aveva intimato di tornare a casa.però era comunque partito per Anguillara Sabazia per poi dirigersi ae infine a Terracina. Una piccola odissea compiuta in stato «febbricitante», secondo le stesse parole di. La Lega ...