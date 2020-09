Renato Zero “colpisce” Achille Lauro: “Io non ero un clown e mi sono fatto il mazzo” (Di sabato 26 settembre 2020) Renato Zero in occasione dei suoi 70 anni e alla presentazione del suo nuovo disco parla di Achille Lauro, da molti paragonato come suo erede: lui non ci sta e lo asfalta Ci è andato giù pesante il Re dei Sorcini quando durante un’intervista gli hanno chiesto del collega Achille Lauro: Non giocavo a fare il clown della situazione, io cantavo le problematiche della periferia, della borgata, della genteArticolo completo: Renato Zero “colpisce” Achille Lauro: “Io non ero un clown e mi sono fatto il mazzo” dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 26 settembre 2020)in occasione dei suoi 70 anni e alla presentazione del suo nuovo disco parla di, da molti paragonato come suo erede: lui non ci sta e lo asfalta Ci è andato giù pesante il Re dei Sorcini quando durante un’intervista gli hanno chiesto del collega: Non giocavo a fare ildella situazione, io cantavo le problematiche della periferia, della borgata, della genteArticolo completo:“colpisce”: “Io non ero une miil mazzo” dal blog SoloDonna

