'Questa zona è libera dai gay': la risoluzione choc che fa discutere (Di sabato 26 settembre 2020) Più di 100 città e regioni in hanno già approvato una serie di risoluzioni che dichiarano '' . In pratica, una ' . Sebbene la decisione sia di natura simbolica, il dibattito aperto ha sollevato il ... Leggi su leggo (Di sabato 26 settembre 2020) Più di 100 città e regioni in hanno già approvato una serie di risoluzioni che dichiarano '' . In pratica, una ' . Sebbene la decisione sia di natura simbolica, il dibattito aperto ha sollevato il ...

virginiaraggi : Sono tornata a San Basilio, nella periferia est di Roma, dove ogni giorno lavoriamo per riportare servizi e legalit… - ClaudiaModelMgt : RT @RadioSavana: Roma, #risorseINPS rom ai Parioli, rivolta dei radical chic: 'È assurdo, questa non è una zona per nomadi. Questi non lavo… - leggoit : «Questa zona è libera dai #gay»: la risoluzione choc in #Polonia che fa discutere - valtiberina : Chiude questa sera alle 20 la mostra “zona rossa, viaggio nei luoghi del terremoto 2016” - italmud : RT @RCatuso: questa non é piu una nazione STA DIVENTANDO UNA ZONA FRANCA , DOVE SI PUO FARE DI TUTTO -

Ultime Notizie dalla rete : Questa zona «Questa zona è libera dai gay»: la risoluzione choc in Polonia che fa discutere Leggo.it Milano: De Corato su stupro, ‘riportare militari in zona movida e corso Como’

Milano, 26 set. (Adnkronos) – “Tutta la zona che va dalla movida dei locali di Corso Como fino a Piazza Aulenti e Porta Nuova è ormai diventata una terra franca dove avviene di tutto. Le cronache regi ...

Pesca di frodo nella riserva di Torre Guaceto: sub fermato da Capitaneria di Porto e Carabinieri forestali

In data odierna, il personale addetto al monitoraggio del Consorzio di Gestione della Riserva Naturale dello Stato ed Area Marina Protetta di Torre Guaceto ha scoperto un tentativo di pesca di frodo.

Milano, 26 set. (Adnkronos) – “Tutta la zona che va dalla movida dei locali di Corso Como fino a Piazza Aulenti e Porta Nuova è ormai diventata una terra franca dove avviene di tutto. Le cronache regi ...In data odierna, il personale addetto al monitoraggio del Consorzio di Gestione della Riserva Naturale dello Stato ed Area Marina Protetta di Torre Guaceto ha scoperto un tentativo di pesca di frodo.