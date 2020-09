F1, Gp Russia: pole di Hamilton, Vettel a muro e Leclerc (furioso) eliminato in Q2. Ecco cosa è successo in qualifica a Sochi: la griglia (Di sabato 26 settembre 2020) Lewis Hamilton ha conquistato la pole position del Gp di Russia. Sul circuito di Sochi il pilota della Mercedes ha preceduto con il tempo di di 1’31″304 la Red Bull di Max Verstappen. Terzo l’altra Mercedes di Valterri Bottas che ha preceduto al Racing Point di Sergio Perez. Quinto Daniel Ricciardo (Renault), sesto Carlos Sainz (McLaren). Questa la fredda cronaca di una qualifica in cui è successo l’imprevedibile, per via dello schianto di Sebastian Vettel, andato a muro dopo un testacoda nei minuti finali del Q2. La conseguente bandiera rossa ha impedito a molto piloti di migliorare il loro tempo, compreso Charles Leclerc che ha ottenuto l’undicesimo posto ed è rimasto quindi fuori ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 26 settembre 2020) Lewisha conquistato laposition del Gp di. Sul circuito diil pilota della Mercedes ha preceduto con il tempo di di 1’31″304 la Red Bull di Max Verstappen. Terzo l’altra Mercedes di Valterri Bottas che ha preceduto al Racing Point di Sergio Perez. Quinto Daniel Ricciardo (Renault), sesto Carlos Sainz (McLaren). Questa la fredda cronaca di unain cui èl’imprevedibile, per via dello schianto di Sebastian, andato adopo un testacoda nei minuti finali del Q2. La conseguente bandiera rossa ha impedito a molto piloti di migliorare il loro tempo, compreso Charlesche ha ottenuto l’undicesimo posto ed è rimasto quindi fuori ...

