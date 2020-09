(Di sabato 26 settembre 2020) A quasi un mese di distanza dal primo tampone che certificava il contagio, e dopo il ricovero al San Raffaele, le cure dello staff di Zangrillo, la guarigione e le dimissioni,Berlusoni risulta nuovamenteal, la carica virale è dunquealta. Il leader di Forza Italia, costantemente seguito dal suo medico personale, il dottor Zangrillo, si trova in isolamento nella sua villa di Arcore, San Martino, senza incontrare nessuno, se non la sua compagna, la deputata Marta Fascina. E proprio questa ragione, stando a quanto scrive Repubblica, lo avrebbe spinto are diin, al San Raffaele, ricoverato e seguito dal personale medico. L’ex presidente del Consiglio ha comunque rassicurato familiari e amici: ...

SkyTG24 : Silvio Berlusconi ancora positivo al coronavirus: “Non ho sintomi, mi sento un leone” - Notiziedi_it : Coronavirus, Silvio Berlusconi ancora positivo chiede di tornare in ospedale - BigaroniSilvia : RT @perchetendenza: 'Silvio Berlusconi': Perché dall'ultimo tampone effettuato risulta ancora positivo al Coronavirus - matteogalass : RT @SkyTG24: Silvio Berlusconi ancora positivo al coronavirus: “Non ho sintomi, mi sento un leone” - 1IlMigliore : RT @olivefritte: È il coronavirus ad essere positivo a Silvio berlusconi -

2' di lettura 18/09/2020 - Come si sta evolvendo, esattamente, la situazione Coronavirus a Roma, alla luce anche della riapertura delle scuole, e delle diverse prospettive in tema di vaccino? Cosa ne ...Momento difficile per il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi. Recuperatosi dalla polmonite, continua a risultare positivo al coronavirus. Per questo motivo Berlusconi prosegue la propria quarante ...