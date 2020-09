Conte: “Tre punti importanti, ma dobbiamo migliorare. Eriksen? Ho fiducia in lui” (Di sabato 26 settembre 2020) Antonio Conte commenta così la vittoria sofferta dell’Inter sulla Fiorentina ai microfoni di Dazn: “I tre punti sono importanti, però è giusto fare le esatte valutazioni. C’è l’aspetto positivo di aver fatto quattro gol e aver creato tante situazioni. Dragowski è stato molto bravo, la nostra fase offensiva ha creato molte difficoltà alla Fiorentina. Portavamo tanti uomini in attacco, ma non siamo stati così bravi a prepararci per le loro ripartenze. I ragazzi sanno che dobbiamo migliorare, si attacca con un certo numero di uomini e si difende con altrettanti, l’equilibrio è alla base di tutto se si vogliono fare campionati importanti”. Una battuta poi su Eriksen: “Lavoriamo ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 26 settembre 2020) Antoniocommenta così la vittoria sofferta dell’Inter sulla Fiorentina ai microfoni di Dazn: “I tresono, però è giusto fare le esatte valutazioni. C’è l’aspetto positivo di aver fatto quattro gol e aver creato tante situazioni. Dragowski è stato molto bravo, la nostra fase offensiva ha creato molte difficoltà alla Fiorentina. Portavamo tanti uomini in attacco, ma non siamo stati così bravi a prepararci per le loro ripartenze. I ragazzi sanno che, si attacca con un certo numero di uomini e si difende con altrettanti, l’equilibrio è alla base di tutto se si vogliono fare campionati”. Una battuta poi su: “Lavoriamo ...

