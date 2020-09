Come fare la disdetta RAI (Di sabato 26 settembre 2020) Da tempo ormai il famoso canone RAI rappresenta una sorta di “nemico” per le tasche di molti italiani. La tassa in questione, infatti, dell’importo di 90 euro, è vista, a detta dei più, Come eccessiva in rapporto al servizio televisivo offerto. Questa considerazione, poi, facendo il paio con la presenza di reti concorrenti gratuite (la Mediaset ad esempio) alza ancor di più la soglia di insofferenza legata al contributo da versare in bolletta (dopo la modifica apportata dalla legge di stabilità) per usufruire delle piattaforme tv della rinomata Radiotelevisione italiana S.p.a. Questa premessa evidenzia la motivazione per la quale spesso ci si chiede Come effettuare la disdetta del canone RAI. Quale modulo occorre presentare e in che modo, telematico o cartaceo e così via. Andiamo ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 26 settembre 2020) Da tempo ormai il famoso canone RAI rappresenta una sorta di “nemico” per le tasche di molti italiani. La tassa in questione, infatti, dell’importo di 90 euro, è vista, a detta dei più,eccessiva in rapporto al servizio televisivo offerto. Questa considerazione, poi, facendo il paio con la presenza di reti concorrenti gratuite (la Mediaset ad esempio) alza ancor di più la soglia di insofferenza legata al contributo da versare in bolletta (dopo la modifica apportata dalla legge di stabilità) per usufruire delle piattaforme tv della rinomata Radiotelevisione italiana S.p.a. Questa premessa evidenzia la motivazione per la quale spesso ci si chiedeeffettuare ladel canone RAI. Quale modulo occorre presentare e in che modo, telematico o cartaceo e così via. Andiamo ...

Ultime Notizie dalla rete : Come fare Passaporto: come fare richiesta La Legge per Tutti Nel GP Catalogna Morbidelli trova la pole, terzo Rossi

Franco Morbidelli scatterà dalla pole position nella gara del Gran Premio di Catalogna, ottavo appuntamento del Mondiale di MotoGP in programma domani sul circuito di Montmelò. Il pilota italiano (Pet ...

730/2020: cosa fare in caso di dichiarazione infedele

Il contribuente che ha presentato il 730, successivamente si può accorgere che non ha inserito un reddito o ha riportato detrazioni e deduzioni maggiori rispetto a quelle effettivamente spettanti; ciò ...

