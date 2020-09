XFactor 2020 | la concorrente dislessica commuove i giudici alle audition Il brano di Bea Lambe sul suo “superpotere” vale 4 Sì

(Di venerdì 25 settembre 2020) Seconda serata diper X Factor: davanti al tavolo deiEmma, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika e ad Alessandro Cattelan continuano ad arrivare artisti desiderosi di farsi sentire e conoscere e di convincere i quattro per proseguire il proprio percorso sotto la grande X. Prendere un’apparente debolezza e trasformarla in un punto di forza: ecco la chiave con cui Beasi è presentatadi X Factor(ieri sera su Sky Uno e sempre disponibile on demand), facendo ascoltare aiun pezzo originale e autobiografico sulla dislessia, dal titolo “Superpotere”. Momenti di commozione per unsemplice, sincero, emozionante: dal tavolo, per lei, arrivano 4 ...

Ultime Notizie dalla rete : XFactor 2020

La seconda puntata delle audizioni di XF 2020, andata in onda giovedì 24 settembre 2020, ha confermato le due impressioni avute con la prima puntata: la prima è che la giuria, quest’anno, è non solo b ...“Siamo bionde, non siamo stupide… Se una nasce bella non si deve colpevolizzare. Questo non farà di te una cantante meno in gamba, meno interessante di altre. Baste queste menate sulle donne!“. Con qu ...