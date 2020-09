Vite al limite, morta a 41 anni Coliesa McMillian dopo un bypass gastrico (Di venerdì 25 settembre 2020) Si è conclusa tragicamente la vicenda di Coliesa McMillian, la 41enne nota per la sua partecipazione al programma Vite al limite. La donna è morta lo scorso 22 settembre in un ospedale della Louisiana, dove era ricoverata da mesi a causa delle complicazioni sopraggiunte a seguito di un intervento di bypass gastrico. Negli ultimi giorni, la donna sembrava aver dato segnali di ripresa, ma lo scorso 22 settembre la situazione è improvvisamente precipitata, sino a condurla alla morte. Si conclude in modo del tutto inaspettato la storia di Coliesa, che si era rivolta al format in onda su Real Time per combattere la sua battaglia contro l’obesità. Vite al limite in lutto, è ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 25 settembre 2020) Si è conclusa tragicamente la vicenda di, la 41enne nota per la sua partecipazione al programmaal. La donna èlo scorso 22 settembre in un ospedale della Louisiana, dove era ricoverata da mesi a causa delle complicazioni sopraggiunte a seguito di un intervento di. Negli ultimi giorni, la donna sembrava aver dato segnali di ripresa, ma lo scorso 22 settembre la situazione è improvvisamente precipitata, sino a condurla alla morte. Si conclude in modo del tutto inaspettato la storia di, che si era rivolta al format in onda su Real Time per combattere la sua battaglia contro l’obesità.alin lutto, è ...

