Verissimo, il 26 settembre ci sarà una delle coppie più amate del Grande Fratello (Di venerdì 25 settembre 2020) Nella terza puntata di Verissimo che andrà in onda sabato 26 settembre in studio ci sarà una delle coppie più seguite e amate del Grande Fratello Vip Silvia Toffanin torna con una nuova puntata di Verissimo che questo sabato 26 settembre avrà degli ospiti che promettono scintille. Il programma è ricominciato con tutte le precauzioni … L'articolo Verissimo, il 26 settembre ci sarà una delle coppie più amate del Grande Fratello proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 25 settembre 2020) Nella terza puntata diche andrà in onda sabato 26in studio ci sarà unapiù seguite edelVip Silvia Toffanin torna con una nuova puntata diche questo sabato 26avrà degli ospiti che promettono scintille. Il programma è ricominciato con tutte le precauzioni … L'articolo, il 26ci sarà unapiùdelproviene da YesLife.it.

nico_lai93 : RT @CinguettaTV: BOOM?????? Il grande RENATO ZERO ospite sabato a VERISSIMO vicino al suo compleanno il 29 settembre su #canale5 la serata e… - BISLACCO3 : RT @CinguettaTV: BOOM?????? Il grande RENATO ZERO ospite sabato a VERISSIMO vicino al suo compleanno il 29 settembre su #canale5 la serata e… - PBerluskony : RT @CinguettaTV: BOOM?????? Il grande RENATO ZERO ospite sabato a VERISSIMO vicino al suo compleanno il 29 settembre su #canale5 la serata e… - Mirip47_ : @nerah28 io ho sempre detto che il contratto scadeva a novembre. Da settembre si comincia a vedere che si vedono so… - CinguettaTV : BOOM?????? Il grande RENATO ZERO ospite sabato a VERISSIMO vicino al suo compleanno il 29 settembre su #canale5 la s… -