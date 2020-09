(Di venerdì 25 settembre 2020) Maltempo sullae danni in provincia di Monza e Brianza. Unad’aria ha colpito laelementare Alessandro Volta di. E’ successo verso mezzogiorno, scoperchiandone il tetto. Sradicate anche alcune piante. Fortunatamente non ci sono state conseguenze per alunni e personale scolastico. Tempestivo l’intervento dei Vigli del fuoco che stanno lavorando per mettere … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articoloind’aria aproviene da Il Notiziario.

ilNotiziarioInd : Temporale in Lombardia, tromba d'aria a Lazzate: scuola scoperchiata, bambini illesi - verbanonews : New post: Forte temporale su Laveno Mombello, le strade diventano fiumi - Andrea61256741 : @ninaeleformiche @AndreaStair @MMmarco0 @Ruffino_Lorenzo Difficile da interpretare. I decessi hanno un lag temporal… -

Ultime Notizie dalla rete : Temporale Lombardia

Il Giorno

Il vento ha abbattuto un albero in via Juker a Legnano e alcune essenze a Rescaldina. Il maltempo durerà sino al pomeriggio Maltempo sul Legnanese abbatte un albero in via Juker a Legnano e alcune ess ...Sondrio, 25 settembre 2020 - Violenta ondata di maltempo su tutta la Lombardia. Allerta in Valtellina e Valchiavenna, per violente precipitazioni di carattere piovoso. E' tornata a essere chiusa la st ...