Spezia | con chi gioca alla terza giornata? Ecco il prossimo avversario

(Di venerdì 25 settembre 2020) Lodomenica 27 settembre sarà impegnato nel suo esordio assoluto in serie A contro il Sassuolo allo stadio Manuzzi di Cesena a causa di alcuni lavori di ristrutturazione del Picco. La gara si annuncia impegnativa e i tifosi liguri guardano già al. Chi sarà l’dellonelladi campionato? Loaffronterà come, dopo la partita contro il Sassuolo, il Milan allenato da mister Pioli reduce dvittoria della prima di campionato contro il Bologna per 2-0. La partita si giocherà domenica 4 ottobre alle ore 18:00 allo stadio Meazza di Milano. Giornal.it.