Ps5 Vs Xbox Series X: La console war che non serve a nessuno! (Di venerdì 25 settembre 2020) Ps5 Vs Xbox Series X: Quale è la migliore? La risposta è nella vostra testa, nei vostri bisogni! Non alimentiamo una pratica che non porta nulla alle nostre tasche! Sono mesi caldi, la next gen è alle porte e si accende come di consueto l'ennesima (deleteria) console war. Chi critica Xbox e chi Sony. Chi critica tutte e due per far valere la supremazia del potente PC… Ogni giorno se ne sente una. Vuoi per colpa delle notizie che ci arrivano ogni giorno (titoli "esclusivi" da una parte o acquisizioni di importanti studi di produzione dall'altra) o per chissà quale altro motivo, l'utenza si riversa sui social per fare la voce grossa sul "partito" da difendere. Un pò come la politica, come le chiacchiere da bar sul calcio.

