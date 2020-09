NBA Playoff 2020, Boston Celtics-Miami Heat oggi in tv: data, canale e orario gara-5 (Di venerdì 25 settembre 2020) Boston Celtics-Miami Heat, gara-5 valida per le Eastern Conference Finals dei Playoff NBA 2020. Gli uomini di Spoelstra si sono presi il quarto atto grazie a un protagonista a sorpresa: Tyler Herro coi suoi 37 punti ha portato i suoi a una sola vittoria dalle NBA Finals. Insieme a lui anche 24 punti per Butler, 22 per Dragic e 20 di Adebayo. Per i Celtics sono state decisive 19 palle perse e il primo tempo di Jayson Tatum, a secco per 24 minuti: ne ha comunque segnati 28 nel secondo tempo. La banda di Stevens è ora costretta a vincere tre partite consecutive. Appuntamento a partire dalle ore 02:30 di sabato 26 settembre, in tv su Sky Sport NBA e in diretta streaming su Sky Go per gli abbonati. Leggi su sportface (Di venerdì 25 settembre 2020)-5 valida per le Eastern Conference Finals deiNBA. Gli uomini di Spoelstra si sono presi il quarto atto grazie a un protagonista a sorpresa: Tyler Herro coi suoi 37 punti ha portato i suoi a una sola vittoria dalle NBA Finals. Insieme a lui anche 24 punti per Butler, 22 per Dragic e 20 di Adebayo. Per isono state decisive 19 palle perse e il primo tempo di Jayson Tatum, a secco per 24 minuti: ne ha comunque segnati 28 nel secondo tempo. La banda di Stevens è ora costretta a vincere tre partite consecutive. Appuntamento a partire dalle ore 02:30 di sabato 26 settembre, in tv su Sky Sport NBA e in diretta streaming su Sky Go per gli abbonati.

