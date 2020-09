MotoGP, GP Catalogna 2020: risultati e classifica tempi prove libere 1, Quartararo davanti a tutti (Di venerdì 25 settembre 2020) Fabio Quartararo fa registrare il giro più veloce al termine delle prove libere 1 del Gran Premio di Catalogna di MotoGP. Nella prima sessione del venerdì il pilota francese della Yamaha Petronas riesce a precedere tutti e ferma il cronometro sul tempo di 1’40″431. Subito dietro c’è un ottimo Andrea Dovizioso che trova un buon feeling con la sua Ducati, terzo crono per Joan Mir su Suzuki. Seguono Maverick Vinales e Aleix Espargaro, ottava posizione in queste FP1 per un Valentino Rossi altalenante. classifica tempi – prove libere 1 GRAN PREMIO Catalogna MotoGP 1 20 F. Quartararo 1:40.431 2 4 A. ... Leggi su sportface (Di venerdì 25 settembre 2020) Fabiofa registrare il giro più veloce al termine delle1 del Gran Premio didi. Nella prima sessione del venerdì il pilota francese della Yamaha Petronas riesce a precederee ferma il cronometro sul tempo di 1’40″431. Subito dietro c’è un ottimo Andrea Dovizioso che trova un buon feeling con la sua Ducati, terzo crono per Joan Mir su Suzuki. Seguono Maverick Vinales e Aleix Espargaro, ottava posizione in queste FP1 per un Valentino Rossi altalenante.1 GRAN PREMIO1 20 F.1:40.431 2 4 A. ...

